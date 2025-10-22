SEGRE

Buhos, primera estrella del festival Talarn Music 2026

Un dels caps de cartell de la desena edició, el 17 de juliol a Lo Quiosc. També amb Les Que Faltaband i Wu Shido

La banda de Calafell Buhos actuarà al Talarn Music Experience. - TME

La popular banda de Calafell Buhos celebrarà el vint aniversari l’estiu que ve amb una gira de vint concerts per Catalunya i Espanya, amb una única data en un festival a Ponent. Serà al Talarn Music Experience, que també estarà d’aniversari, complint en aquest cas deu anys. Buhos, autors d’himnes com Volcans o Barcelona s’il·lumina, serà un dels caps de cartell del festival, el divendres 17 de juliol al recinte de Lo Quiosc, a Talarn (Pallars Jussà), al costat del pantà de Sant Antoni.

Així ho va avançar ahir l’organització en un comunicat, revelant dos noms més que actuaran aquesta mateixa vetllada: el grup barceloní compost per vuit dones, Les Que Faltaband –una mirada femenina i empoderadora al món de les versions–, i el DJ set de Wu Shido, amb Klaus Stroink i Guillem Boltó, dos dels integrants del trio Stay Homas, que oferiran una sessió amb instruments de vent i una selecció d’èxits que fusionen ritme i diversió.

Per la seua banda, Ramon Mitjana, director del festival –que se celebrarà del 16 al 18 de juliol–, va assegurar que “serà una edició molt especial i volem que cada nit sigui una celebració del que hem viscut en aquests deu anys”. Així mateix, Mitjana va afegir que “Buhos és una aposta segura per compartir festa, emoció i autenticitat amb el públic del Pallars”. Les entrades ja estan disponibles a talarnmusicexperience.com.

