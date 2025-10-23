SEGRE

Dossier de cartes de guerra al número 39 d''Urtx'

El Museu Tàrrega Urgell va acollir ahir la presentació del volum 39 de la revista 'Urtx'. - LAIA PEDRÓS

El Museu Tàrrega Urgell va acollir ahir la presentació del volum 39 de la revista ‘Urtx’. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

El Museu Tàrrega Urgell va acollir ahir el volum 39 de la revista Urtx, que inclou un dossier central amb cinc articles dedicats a cartes enviades per combatents en conflictes bèl·lics com la guerra del Riff o la guerra civil espanyola. En aquestes cartes es reflecteixen temes quotidians del front i aspectes emocionals i sentimentals dels soldats. El director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, va afirmar que és “una aportació molt valuosa a la investigació” i va destacar l’“esforç important” de mantenir la publicació periòdica mentre que el director del Museu, Oriol Saula, va revelar que el dossier és “molt emotiu i colpidor”. Aquest és el primer número d’Urtx sense la direcció de Jaume Espinagosa, que es va jubilar a finals de l’any passat. Urtx ha publicat més de 600 articles d’uns 400 autors.

