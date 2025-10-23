PUBLICACIONS
Dossier de cartes de guerra al número 39 d’‘Urtx’
El Museu Tàrrega Urgell va acollir ahir el volum 39 de la revista Urtx, que inclou un dossier central amb cinc articles dedicats a cartes enviades per combatents en conflictes bèl·lics com la guerra del Riff o la guerra civil espanyola. En aquestes cartes es reflecteixen temes quotidians del front i aspectes emocionals i sentimentals dels soldats. El director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, va afirmar que és “una aportació molt valuosa a la investigació” i va destacar l’“esforç important” de mantenir la publicació periòdica mentre que el director del Museu, Oriol Saula, va revelar que el dossier és “molt emotiu i colpidor”. Aquest és el primer número d’Urtx sense la direcció de Jaume Espinagosa, que es va jubilar a finals de l’any passat. Urtx ha publicat més de 600 articles d’uns 400 autors.