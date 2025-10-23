LITERATURA
Lluís Llach presenta novel·la, ‘El llibre daurat’, a la irreductible
El cantautor, polític i escriptor Lluís Llach (Girona, 1948) va presentar ahir a la llibreria la irreductible de Lleida la seua nova novel·la, El llibre daurat (Univers), publicada al març. Durant l’acte, l’autor va conversar amb l’escriptora lleidatana Montse Sanjuan entorn de l’obra, ambientada a finals del segle XIII, en què Llach reivindica el paper fonamental de la dona en la tradició remeiera medicinal i denuncia la seua invisibilitat en la història.