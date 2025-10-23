Som Cinema compromès

SEGRE

La pel·lícula ‘Duro’, contra les violències i abusos que pateixen les dones, obre la setzena edició del festival de Lleida. S’exhibiran 55 films fins diumenge

Autoritats de Lleida, organitzadors i protagonistes de la pel·lícula inaugural, ahir al photocall. - JORDI ECHEVARRIA

Joan Josep BallabrigaRedactor de cultura

La 16 edició del Som Cinema Festival de l’Audiovisual Català va arrancar ahir a Lleida amb gairebé una estrena, la projecció de la pel·lícula Duro, del director i actor barceloní Francesc Cuéllar, un singular experiment cinematogràfic entorn de la violència de gènere en el qual els personatges masculins els interpreten actrius i els personatges femenins van a càrrec d’actors. El públic del Som Cinema va poder disfrutar d’una cinta que a Catalunya només havia pogut veure’s fins ara en el D’A Film Festival de Barcelona, a la primavera, i que, com va avançar el seu director, arribarà als cines al desembre.

L’auditori de la Universitat de Lleida a Cappont es va omplir en la inauguració d’un Som Cinema que exhibirà fins diumenge un total de 55 films (llargmetratges, curts i documentals), 31 a concurs, en una programació amb fins a set pel·lícules de factura lleidatana o amb participació de professionals de Ponent.

Cuéllar va destacar el repte que va suposar “aportar una mirada diferent de les violències i abusos que pateixen les dones, des de la submissió química a la violència dins de la parella o en l’àmbit laboral”. La projecció a Lleida també va comptar amb l’actor Cristian Valencia i la guionista i actriu Bàrbara Mestanza, que va afirmar que “les diferents històries del film estan basades en experiències reals que, per desgràcia, no és necessari ficcionar perquè ocorrin”.

A més, abans de la projecció, la directora del Som Cinema, Judith Vives, va inaugurar el festival acompanyada de Pilar Bosch (Paeria), Montse Parra (Generalitat), Estefania Rufach (Diputació) i Joan J. Busqueta (UdL).

