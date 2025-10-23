CERTAMEN
Som Cinema compromès
La pel·lícula ‘Duro’, contra les violències i abusos que pateixen les dones, obre la setzena edició del festival de Lleida. S’exhibiran 55 films fins diumenge
La 16 edició del Som Cinema Festival de l’Audiovisual Català va arrancar ahir a Lleida amb gairebé una estrena, la projecció de la pel·lícula Duro, del director i actor barceloní Francesc Cuéllar, un singular experiment cinematogràfic entorn de la violència de gènere en el qual els personatges masculins els interpreten actrius i els personatges femenins van a càrrec d’actors. El públic del Som Cinema va poder disfrutar d’una cinta que a Catalunya només havia pogut veure’s fins ara en el D’A Film Festival de Barcelona, a la primavera, i que, com va avançar el seu director, arribarà als cines al desembre.
L’auditori de la Universitat de Lleida a Cappont es va omplir en la inauguració d’un Som Cinema que exhibirà fins diumenge un total de 55 films (llargmetratges, curts i documentals), 31 a concurs, en una programació amb fins a set pel·lícules de factura lleidatana o amb participació de professionals de Ponent.
Cuéllar va destacar el repte que va suposar “aportar una mirada diferent de les violències i abusos que pateixen les dones, des de la submissió química a la violència dins de la parella o en l’àmbit laboral”. La projecció a Lleida també va comptar amb l’actor Cristian Valencia i la guionista i actriu Bàrbara Mestanza, que va afirmar que “les diferents històries del film estan basades en experiències reals que, per desgràcia, no és necessari ficcionar perquè ocorrin”.
A més, abans de la projecció, la directora del Som Cinema, Judith Vives, va inaugurar el festival acompanyada de Pilar Bosch (Paeria), Montse Parra (Generalitat), Estefania Rufach (Diputació) i Joan J. Busqueta (UdL).