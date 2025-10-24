SEGRE

LITERATURA

Taula rodona i lectura de textos en homenatge a Rosa Fabregat a l’IEI

Taula rodona i lectura de textos en homenatge a Rosa Fabregat a l’IEI - PAU PASCUAL PRAT

Taula rodona i lectura de textos en homenatge a Rosa Fabregat a l’IEI - PAU PASCUAL PRAT

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir ahir la primera jornada en honor a l’escriptora i poeta de Cervera Rosa Fabregat (1933-2024). El doctor en Filologia Catalana Enric Falguera va moderar una taula redona amb la participació de Carme Vidalhuguet, Rosa Mesalles i Albert Turull. A més, diferents generacions de poetes i autors lleidatans van llegir textos de l’escriptora. La segona i última sessió tindrà lloc avui al saló Víctor Siurana de la UdL.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking