Netanayhu avisa que Israel es reserva el dret a vetar una força internacional en Gaza
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisat aquest diumenge que el seu país "continuarà controlant el seu propi destí" durant l’evolució dels esdeveniments a la Franja de Gaza, començant per la viabilitat de l’alto el foc en vigor i continuant amb el possible desplegament d’una força internacional.
Netanyahu ha reaccionat amb virulència a les informacions publicades en mitjans israelians i nord-americans sobre una relació de submissió amb el seu gran aliat internacional, Estats Units. El Canal 12 de la televisió israeliana ha publicat aquest mateix diumenge que l’enviat de Trump, Steve Witkoff, va instar a Israel que no utilitzi l’entrada d’ajuda humanitària com a mesura de pressió perquè el moviment palestí Hamàs acabi d’entregar les restes mortals dels ostatges israelians en el seu poder.
"Hem presenciat afirmacions ridícules sobre les relacions entre els Estats Units i Israel. Quan vaig estar a Washington, es deia que controlo el Govern nord-americà i que dicto la seua política de seguretat. Ara afirmen el contrari. I res d’això no és cert", ha dit el primer ministre israelià.
"Israel és un país independent, els Estats Units són un país independent. La nostra relació és de socis, i aquesta col·laboració ha assolit un màxim històric", ha assegurat.
Netanyahu, tanmateix, ha avisat que Israel tindrà sempre l’última paraula referent a la seua política de seguretat. "Està a les nostres mans", ha indicat, "i respondrem a la nostra discreció sense demanar l’aprovació de ningú".
Aquesta postura s’ha estès al possible desplegament del contingent internacional en Gaza, la composició del qual està per decidir. "Hem deixat clar que Israel determinarà quines forces són inacceptables per a nosaltres, i així és com operem i continuarem operant, i així és com també l’ha acceptat els Estats Units", ha assegurat.