Treballadors d’À Punt i partits critiquen l’emissió de toros en lloc de la manifestació contra Mazón per la dana
Treballadors d’À Punt, PSPV-PSOE, Compromís i Ens Uneix han criticat que la radiotelevisió pública valenciana emetés aquest dissabte una corrida de toros mentre tenia lloc la dotzena manifestació per demanar la dimissió del 'president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua gestió de la dana del passat 29 d’octubre que va deixar 229 víctimes mortals.
En un comunicat difós en xarxes socials amb l’'etiqueta' #LaPlantilladÀPNoCalla, empleats de la cadena expressen la seua "enorme vergonya" per aquesta decisió de la direcció i lamenten que, d’aquesta forma, "han tornat a sotmetre la radiotelevisió pública valenciana a una allau de crítiques i un grau de descrèdit inacceptables". "La direcció d’À Punt és la principal culpable, però també ho són tots els membres del Consell d’Administració que ho permeten", subratllen.
"Amb el silenci còmplice de la direcció d’informatius, À Punt va donar l’esquena al clamor del poble per demanar responsabilitats al president Mazón i al seu govern en la desgràcia recent més gran al País València. La plantilla no calla!", conclouen.
Per la seua part, Ricard Gallego, com a conseller d’À Punt i en representació dels municipalistes, ha expressat en un comunicat el seu "rebuig més absolut" davant que la cadena no emetés la protesta, ja que va ser "clau" per la "simbòlica" data que recorda. "No va ser una manifestació qualsevol", ha afirmat.
Per això, ha demanat una explicació pública per part de la direcció perquè digui als valencians "quins van ser els criteris que van portar a no interrompre la retransmissió d’una correguda de toros de 1997 per donar total cobertura d’un esdeveniment històric a la ciutat de València". "No ens serveix de res una televisió pública que no faci connexions en directe d’esdeveniments tan importants com aquestes", ha subratllat.
Davant d’aquests fets, ha avançat que els municipalistes portaran l’assumpte al pròxim Consell d’Administració de l’ens públic i esperen que es doni una explicació "clara i convincent" de les raons que van portar a no emetre aquesta protesta.
"Volem expressar el nostre desacord amb aquesta manera de gestionar la radiotelevisió pública valenciana, la de tots i totes. Nosaltres creiem que À Punt té la responsabilitat de garantir una informació plural i de servei públic, especialment en moments tan important per a la societat valenciana com els que estem vivint. Des d’aquí, el nostre reconeixement i suport a totes les víctimes de la fatídica barrancada del passat 29 d’octubre, ara fa un any", ha manifestat.
"MISERABLE"
A les seues xarxes socials, la portaveu d’Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, ha compartit els missatges que ha enviat al president de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Vicente Ordaz. En ells Cardona expressa que el que va succeir dissabte va ser "miserable": "Burlar-se de les víctimes i dels seus familiars de la manera en què ho vau fer és del més baix de podeu caure".
"Dic del més baix i no el més baix perquè la deriva que porteu la direcció d’À Punt no toca fons. Posar una corrida de toros dels noranta de Barrera mentre la ciutat de València viu una manifestació històrica mostra clarament el que has anat a fer a À punt", ha remarcat.
I ha afegit: "Amb la línia que portes era lògic, però jo encara pensava que tenies alguna molècula de decència. Digues-me il·lusa". Per a la portaveu d’Intersindical, "Barrera i el seu partit (Vox) van contribuir a omplir els serveis d’emergència de càrrecs ineptes i, quan estaven en el govern i tenien les competències, eliminar la Unitat Valenciana d’Emergències va ser la seua mesurada estrella". "I vosaltres poseu ahir una cursa de Barrera", ha retret a Ordaz.
"No et desitjo bon dia. Et desitjo els mateix sentiments que van tenir els familiars de les víctimes quan van saber el que va programar la que hauria de ser la nostra televisió. Aquest servei públic que tu estàs degradant", ha incidit.
Per la seua part, la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana i secretària general del PSPV-PSOE de la ciutat de València, Pilar Bernabé, en un missatge publicat en 'X,' ha qualificat aquesta decisió d’"un insult més" a les víctimes de la dana i al poble valencià. "Dignitat vs vergonya. Aquest és el govern més indigne que ha tingut la Comunitat Valenciana", ha manifestat.
També el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha assenyalat que "la manipulació de la televisió pública valenciana en mans del PP recorda a l’extinta Canal 9". "Però hem après i no tornarà a passar, encara que Mazón i el PP ho intentin", ha afirmat, mentre ha fet referència al comunicat emès pels treballadors d’À Punt com a "prova d’aquesta resistència".
Igualment, el síndic de Compromís a Les Corts, Joan Baldoví, ha titllat de "vergonya" aquesta situació, mentre que la portaveu de la coalició a l’Ajuntament de València, Papi Robles, ha lamentat que À Punt optés per emetre una corrida de toros de 1997 "en lloc de donar veu en directe a les desenes de milers de valencianes i valencians indignats amb l’actuació de la Generalitat i de l’Ajuntament de València".
En aquest sentit, ha afirmat que la manifestació va ser "històrica" i "una demostració de dignitat i orgull del poble valencià donant suport a les víctimes de la dana i denunciant la negligència i el menyspreu del govern de Carlos Mazón".