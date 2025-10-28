El monestir de les Avellanes instal·la la reproducció del sepulcre doble dels comtes d'Urgell
Les còpies s'han fet amb pedra artificial a partir dels originals, exposats a Nova York, i han costat uns 85.000 euros
El monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, a Os de Balaguer, llueix des d'aquest dimarts la reproducció del sepulcre doble d'Àlvar I i Cecília de Foix, comtes d'Urgell. Les còpies s'han fet amb materials que imiten la pedra a partir de la digitalització de les peces originals, exposades al museu The Cloisters de Nova York.
El sepulcre doble, instal·lat al lateral esquerre de l'altar de l'església, se suma al del vescomte d'Àger, Àlvar II, que va ser instal·lat a una capella lateral fa dos anys i que es va recrear amb la mateixa tècnica. Queda pendent la reproducció del sepulcre del comte d'Urgell, Ermengol X. L'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) ha impulsat els treballs, que han tingut un cost de 84.230,52 euros.