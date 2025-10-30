CERTAMEN
Premis Literaris de Lleida 2025 de rècord
El Vallverdú d’assaig i el Màrius Torres de poesia reben 105 originals, un 59% més que el 2024. La gala, el 21 de novembre a la Seu Vella, amb Enric Majó, Aida Flix i Rosa Monrous
Els Premis Literaris de Lleida 2025 seran de rècord, amb 105 originals presentats entre el Josep Vallverdú d’assaig i el Màrius Torres de poesia, 39 més que l’any passat, la qual cosa representa un augment del 59% en una de les edicions amb participació més nombrosa de les últimes dècades. Així ho van destacar ahir en la presentació del certamen la regidora de Cultura, Pilar Bosch; el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació, Andreu Vàzquez; i la responsable municipal de publicacions i organitzadora de l’esdeveniment, Rosa Mesalles. La categoria de poesia és la que ha experimentat un creixement més notable d’originals, de 48 a 79. En la presentació van apuntar una possible raó d’aquest èxit: l’edició número 30 del premi Màrius Torres, “impulsat pel llavors regidor de Cultura Antoni Llevot”, va recordar Bosch.
Vàzquez va destacar que els poemes procedeixen de tots els territoris de parla catalana, i també alguns de la resta de l’Estat i de l’estranger. El premi d’assaig, que arriba a l’edició número 42 des que un altre regidor de Cultura, Jaume Magre, el va posar en marxa, ha rebut 26 originals, vuit més que el 2024 passat.
La gala literària, retransmesa en directe per Lleida TV, se celebrarà per quart any consecutiu a la Seu Vella, el 21 de novembre (19.00 h), amb un espectacle ideat i dirigit per Rosa Mesalles que fusionarà els personatges de Màrius Torres i de Ricard Viñes, en el 150 aniversari del naixement del pianista. Enric Majó serà la veu de tots dos, mentre que les actrius lleidatanes Aida Flix i Rosa Monrous interpretaran als seus respectius amors impossibles: Mercè Figueres i María de Alba, amb música a càrrec Marta Castelló i Enric Prió (Viñes Piano Duo) i la cantant de Fraga Júlia Cruz.
La setmana literària tindrà dos cites al Teatre de l’Escorxador. El dimarts 18, la presentació dels llibres El soldat lleial, de Pere Bosch (premi Vallverdú 2024) i En la cuneta de la historia, de Fermín Pérez-Nievas. I el dimecres 19, el poeta, narrador i professor Jaume C. Alorda recordarà al poeta i assagista mallorquí Josep M. Llompart en el marc aquest 2025 del seu centenari.
Vuit originals d’assaig més que el 2024
El 42 premi d’assaig, dotat amb 9.000 euros, ha rebut 26 originals (de Barcelona, Girona i València, entre altres procedències), vuit més que l’any passat. Repetirà el jurat amb Ignasi Aldomà, Anna Ballbona, Gabriella Gavagnin, Joan Roig i Ramon Sistac.
Una trentena més de poemaris que el 2024
El 30 premi de poesia (9.000 €), amb 79 originals de tot Catalunya, València, Balears, resta de l’Estat i de l’estranger. En el jurat, amb Josep Borrell, Teresa Colom, Àngels Gregori i Jordi Julià, s’afegeix Anna Pantinat en lloc de Jordi Virallonga.