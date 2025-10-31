El Festival In-Edit estrena un documental biogràfic de Joan Porta, el 'Gitano de Balaguer'
El film 'El Gitano de Balaguer: El carro pel pedregar' explora la seua trajectòria musical i tracta obertament temes de salut mental
El Festival In-Edit 2025 projecta aquest divendres un retrat biogràfic sobre Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. El director David Fernández ha presentat el seu documental 'El Gitano de Balaguer: El carro pel pedregar', un treball d'hora i mitja que indaga en la trajectòria musical del cantautor i aborda amb naturalitat la seva lluita amb les addiccions i els problemes de salut mental. En declaracions a l'ACN, Fernández ha destacat que el festival fa "justícia narrativa" a la figura d'un artista que ha expressat realitats marginals a través de la seva música.
El documental combina la faceta artística i personal de Porta, mostrant com a través dels seus relats de drogues i crítica social ha aconseguit parlar de realitats crues amb humor. Les seves obres, entre les quals destaquen àlbums com 'La máquina de ensofatar' i 'Diumenge de grams', l'han consagrat com una veu única dins el panorama musical català. El mateix protagonista ha reconegut que la música ha estat el "suplement vitamínic" que l'ha ajudat a afrontar els seus problemes de salut mental al llarg dels anys.
Una veu col·lectiva des dels marges
El film no només explora la figura individual de Joan Porta, sinó que també dóna espai a persones vinculades al moviment punk i okupa de Balaguer, mostrant com la seva música esdevé un crit col·lectiu contra l'estigma i el silenci. Fernández ha subratllat la importància que un festival com l'In-Edit doni visibilitat a un cinema fet "des del marge", amb històries que reflecteixen el teixit social de localitats com Balaguer.
La música com a teràpia personal
En les seves declaracions, Joan Porta ha explicat que la música i la seva guitarra han estat fonamentals per gestionar els seus problemes de salut mental. "És el meu suplement vitamínic", ha afirmat el cantautor, posant en valor com l'expressió artística l'ha ajudat a canalitzar les seves experiències vitals. El documental no només aborda les addiccions i la salut mental, sinó que també posa èmfasi en la dimensió de classe social, oferint una visió completa i sense filtres de la trajectòria vital i artística del Gitano de Balaguer.