ART
‘Interferències’ de Tatiana Blanqué, a l’Espai Cavallers
L’artista plàstica reflexiona sobre la fragilitat del paisatge natural
L’Espai Cavallers va inaugurar ahir l’exposició Interferències, de l’artista plàstica Tatiana Blanqué i que es podrà visitar fins al 30 de novembre vinent. La mostra permet a l’espectador submergir-se en la filosofia de l’artista, que entrellaça art i natura, amb una obra enfocada a arbres, terra, herba i pedres, mostrant la seua preocupació per la possible desaparició del paisatge natural. Un treball que també té com a objectiu convidar a pensar sobre la seua relació amb el paisatge i la petjada que hi deixem. “Hem de conscienciar la societat de no acabar amb el que ens dona la vida, que és la naturalesa”, defensa Blanqué. En aquesta sèrie, les obres es tradueixen en una metàfora de la lluita entre el soroll de la modernitat i l’harmonia de la natura.
Nascuda a Sant Cugat del Vallès, Tatiana Blanqué compta amb gairebé dos dècades de trajectòria dedicada per complet a la seua vocació, amb projecció estatal i internacional després d’haver exposat en ciutats com Roma, Nova York, Amsterdam, París, Madrid, Barcelona o Bilbao.