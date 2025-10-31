CINE
Woody Allen rodarà a Madrid ‘Wasp 2026’
El Govern d’Isabel Díaz Ayuso patrocinarà amb 1,5 milions una pel·lícula de Woody Allen denominada provisionalment Wasp 2026, a condició, entre altres coses, que el títol final contingui la paraula Madrid i que sigui rodada íntegrament a la comunitat, segons un contracte que busca promocionar el turisme a la regió. La resolució de la direcció general de Turisme i Hostaleria està publicada al portal de contractació pública amb data 24 d’octubre. L’objecte del contracte és el patrocini per part de la Comunitat de Madrid de la campanya de promoció d’un llargmetratge que “haurà de reflectir de forma reconeixible la Comunitat de Madrid, amb la visualització d’espais reconeixibles”.