La cantautora lleidatana Abril, en directe a Mas Blanch i Jové

Actuarà el 8 de novembre en el marc del Festival BMoll

Imatge d'arxiu d'un concert d'Abril..

El Festival BMoll, certamen itinerant de les Terres de Lleida que uneix música i patrimoni en escenaris singulars, farà parada el dissabte 8 de novembre al celler Mas Blanch i Jové, ubicat a la Pobla de Cérvoles. La cita ha previst el concert de la cantautora lleidatana Abril, qui oferirà una actuació amb format íntim i els seus temes poètics i emocionals a les 12.00 hores a la sala de botes. 

Les entrades anticipades tenen un preu de 8 euros i es poden adquirir a través de la pàgina web de BMoll, o en taquilla per 10 euros.

