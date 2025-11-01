CONCERTS
La cantautora lleidatana Abril, en directe a Mas Blanch i Jové
Actuarà el 8 de novembre en el marc del Festival BMoll
El Festival BMoll, certamen itinerant de les Terres de Lleida que uneix música i patrimoni en escenaris singulars, farà parada el dissabte 8 de novembre al celler Mas Blanch i Jové, ubicat a la Pobla de Cérvoles. La cita ha previst el concert de la cantautora lleidatana Abril, qui oferirà una actuació amb format íntim i els seus temes poètics i emocionals a les 12.00 hores a la sala de botes.
Les entrades anticipades tenen un preu de 8 euros i es poden adquirir a través de la pàgina web de BMoll, o en taquilla per 10 euros.