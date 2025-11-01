ASSOCIACIONS
Jornada sobre història i patrimoni del Turó del Castell de Gardeny
L’associació cultural Castell de Gardeny va organitzar dijous passat la primera jornada tècnica sobre aquesta fortalesa medieval, amb xarrades i col·loquis sobre la història i el patrimoni del segon Turó de Lleida (a més del de la Seu Vella), així com geologia i flora de l’entorn. A la foto, alguns ponents: Josep Anton Conesa, Joan Pedrol, José Luis Peña, Joan-Ramon González, Josep Maria Llop, Joan Fuguet, Carme Plaza i Joan Busqueta.