CINE
Les sessions del CurtÀneu, amb un 80% d’inscrits
La mostra de curtmetratges arranca a Esterri d’Àneu amb un taller de guió. Exhibirà 63 films fins diumenge vinent
Un taller d’introducció al guió de curtmetratge, ahir al matí a la seu del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, a Esterri d’Àneu, va ser l’aperitiu de la desena edició del CurtÀneu, una mostra internacional de curtmetratges, la primera sessió de la qual estava prevista a la tarda al Centre d’Interpretació de la Vila Closa d’Escaló. El certamen projectarà fins diumenge vinent, 9 de novembre, una seixantena de films, amb sessions també a Espot, Isil, Son, València d’Àneu i, com a novetat aquest any, Sorpe.
El taller de guió, que va comptar amb una desena d’inscrits, va anar a càrrec de l’actriu Gisela Arnao, codirectora artística i responsable de programació del Tabaca Film Festival, que el setembre passat va celebrar la segona edició a Gerri de la Sal. Des de l’organització de la mostra, l’associació cultural CurtÀneu, van destacar ahir que totes les sessions d’exhibició de curtmetratges fins diumenge –per a les quals cal inscriure’s– ja tenien un 80 per cent d’ocupació. Val a recordar que el certamen va rebre l’any passat uns 1.100 espectadors.
Per a avui diumenge (11.00 h, Consell Cultural d’Àneu, gratuït) està previst un nou taller pràctic, en aquest cas dedicat a la fotografia amb smartphone, a càrrec de Marc Obiols. Les projeccions del festival seguiran a les 18.00 h a L’Estudi de Sorpe.