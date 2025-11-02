CONCERTS
Lleida ret homenatge a la banda Queen a la Llotja
El públic lleidatà va ser fidel al tribut a la banda britànica Queen i va omplir ahir la sala Ricard Viñes del Teatre de la Llotja. L’espectacle internacional Symphonic Rhapsody of Queen va començar a les 21.00 hores per oferir un únic concert a Lleida dins de la seua exitosa gira, que ja ha conquerit més d’un milió d’espectadors en tot l’Estat. Amb una durada de més de dos hores, aquesta producció va oferir una combinació de la força del rock i l’elegància d’una orquestra simfònica. A més, la cita també va celebrar els 50 anys del tema Bohemian Rhapsody, publicat el 31 d’octubre del 1975, i que va convertir Queen en un mite del rock. El tema va estar inclòs en el repertori del xou a més d’altres dels seus clàssics com We Will Rock You o We Are the Champions, interpretats en versió simfònica i rock.