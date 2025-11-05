CINE
La 18 edició dels Premis Gaudí, de rècord amb 85 produccions candidates
Una mica més de la meitat, el 53%, en català
La 18 edició dels Premis Gaudí de cine, que s’entregaran el 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, “ha batut rècord” de produccions candidates amb 85 títols, va informar ahir l’Acadèmia del Cinema Català, que a la tarda va celebrar la ja tradicional festa de candidats a l’Antiga Fàbrica Damm. Les 85 produccions seleccionades es desglossen en 40 llargmetratges de ficció, 16 documentals, 4 films d’animació, 15 curtmetratges –per a un rècord de 75 produccions catalanes– i 10 pel·lícules europees. Avui està previst obrir la primera ronda de votacions i les nominacions es coneixeran el 16 de desembre en un acte a la Pedrera.
La presidenta de l’Acadèmia, Judith Colell, va subratllar el rècord històric de candidatures i la consolidació del català: “Celebrem un rècord de la producció en català, fet que, sumat a la consolidació de la mitjana pressupostària, ens atansa als estàndards europeus.” El cine en català manté la “trajectòria a l’alça” d’anys anteriors, amb un 53% de films rodats en aquesta llengua, cosa que implica un augment respecte al 47% del 2024 i al 40% del 2023. Entre els 14 títols que optaran a ser nominats a millor pel·lícula figuren Frontera, de Judith Colell, film amb escenes rodades al Pallars Sobirà; Estrany riu, de Jaume Claret i amb el jove actor de Juneda Bernat Solé al repartiment; Duro, de Francesc Cuéllar –que va inaugurar el mes passat el Som Cinema de Lleida–; i Centaures de la nit, de Marc Recha. Les aspirants a nominació com a millor pel·lícula en llengua no catalana són 26, entre les quals Romería, de Carla Simón; Sirat, d’Oliver Laxe; o Lo que queda de ti, de Gala Gracia, amb escenes rodades a la Ribagorça.