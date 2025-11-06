MÚSICA
Festa de Rosalía al MNAC per presentar ‘Lux’, davant de mil fans
Hores després de filtrar-se totes les cançons a través d’internet
Un miler de fans afortunats van gaudir ahir a la nit de la tercera listening party del nou disc de Rosalía, Lux, en un singular espectacle a la gran sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), abans de la publicació oficial de l’àlbum a partir d’aquesta pròxima mitjanit.
La primera escolta exclusiva es va celebrar a Ciutat de Mèxic el 29 d’octubre, mentre que Nova York va acollir la presentació l’1 de novembre. Això sí, el concert al museu barceloní es va celebrar a penes unes hores després que totes les cançons del nou àlbum de la cantant catalana es filtressin a través d’internet.
S’ha de destacar que Madonna va felicitar l’artista catalana a través del seu compte d’Instagram. “Ets una autèntica visionària!”, va escriure l’estrella nord-americana, que va assegurar que no pot parar d’“escoltar” els temes que es van fer públics abans del llançament oficial de l’àlbum, en el qual Rosalía canta fins en 14 idiomes. La catalana li va respondre compartint la història en el seu compte i escrivint “la reina”, per referir-se a Madonna.
Les pintures de Sixena
D’altra banda, poc abans de la festa musical, l’advocat de l’ajuntament de Vilananova de Sixena, Jorge Español, va demanar al jutjat d’Osca la suspensió del concert, a l’entendre que podria ocasionar danys a les pintures murals de Sixena, que s’exposen a prop de la sala oval del museu, i va advertir d’“accions penals” si resulten perjudicades “per les vibracions”.