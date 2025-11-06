LITERATURA
Vallverdú ret homenatge a Balaguer al seu últim dietari
Als 102 anys, l’escriptor repassa les seues vivències d’una dècada a la Noguera
Als seus 102 anys, l’escriptor i il·lustrador Josep Vallverdú va presentar ahir nou llibre, caracteritzat com un dels seus més personals. Sota el títol Quadern de Balaguer (Edicions Salòria), l’autor repassa les seues vivències, records i anècdotes dels últims deu anys residint a la capital de la Noguera. Vallverdú (Lleida, 1923), que ha viscut en set municipis diferents de Catalunya (sent l’Espluga de Francolí on va estar establert durant més temps, 27 anys), va tornar el 2015 a Balaguer, la que ja havia estat la seua ciutat a la dècada dels cinquanta. L’acte de presentació del dietari va tenir lloc a la sala d’actes de la Paeria i va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Lorena González; la comissària de l’Any Josep Vallverdú, Carme Vidalhuguet; l’autor del pròleg, Joan Biscarri; i el director de Salòria, Marcel·lí Pasqual, a més del mateix Vallverdú.
“El més interessant del dietari és que revela la personalitat d’un autor –les seues pors, pobreses, generositats i malícies–, encara que un no ho vulgui”, va explicar l’escriptor. A causa del seu estret vincle amb la ciutat, “havia de passar el meu centenari a Balaguer”, va admetre. Per la seua part, Biscarri va apuntar que l’obra “és una oportunitat de posar-nos a les sabates de Vallverdú i veure el món amb els seus ulls, com quan algú ens permet entrar a casa seua i remenar entre les seues coses”. El llibre posa de manifest que “Josep Vallverdú té tanta necessitat d’escriure cada dia com de menjar”, segons Vidalhuguet, consellera literària de l’autor. “Per a mi, el gènere testimonial és on més excel·leix”, va concloure.
Editat per La Galera i amb il·lustracions de Mercè Tous, El retorn de Rovelló ofereix un colofó vital de l’univers literari de l’autor lleidatà a través d’una trama farcida d’aventures i misteri. Es tracta d’una cruïlla narrativa en la qual apareixen personatges i escenaris d’altres obres de l’autor, en un retrobament coral que connectarà la seua extensa trajectòria amb els lectors d’avui.
Rovelló torna dilluns vinent
L’entranyable gos Rovelló, l’aclamat clàssic de la literatura infantil firmat per Vallverdú, torna a les llibreries amb una nova entrega dilluns vinent.