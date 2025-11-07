SEGRE

MÚSICA

La Fúmiga obrirà el Talarn Music Experience en la seua gira de comiat

El cantant de La Fúmiga.

El cantant de La Fúmiga.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Fúmiga obrirà el 16 de juliol del 2026 la desena edició del Talarn Músic Experience, a l’espai Lo Quiosc. Es tracta de l’únic concert de la gira de comiat de la banda valenciana a les terres lleidatanes i una de les poques dates a Catalunya. Així mateix, la jornada començarà amb el concert de Ginestà, el duo català format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas, i acabarà amb l’actuació de Mon DJ. Aquests artistes s’afegeixen a Buhos, Las Que Faltaband i Wu Shido, les actuacions dels quals estan previstes el dia 17. El festival es prolongarà fins al dia 18 (la programació està pendent d’anunciar) i les entrades per als dos dies anteriors ja es poden comprar al web www.talarnmusicexperience.com.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking