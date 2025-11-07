MÚSICA
La Fúmiga obrirà el Talarn Music Experience en la seua gira de comiat
La Fúmiga obrirà el 16 de juliol del 2026 la desena edició del Talarn Músic Experience, a l’espai Lo Quiosc. Es tracta de l’únic concert de la gira de comiat de la banda valenciana a les terres lleidatanes i una de les poques dates a Catalunya. Així mateix, la jornada començarà amb el concert de Ginestà, el duo català format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas, i acabarà amb l’actuació de Mon DJ. Aquests artistes s’afegeixen a Buhos, Las Que Faltaband i Wu Shido, les actuacions dels quals estan previstes el dia 17. El festival es prolongarà fins al dia 18 (la programació està pendent d’anunciar) i les entrades per als dos dies anteriors ja es poden comprar al web www.talarnmusicexperience.com.