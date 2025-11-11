ARTS
Adapten a l’escena la poesia de mossèn Anton Navarro
Projecte teatral a l’Alta Ribagorça amb una trentena de voluntaris
L’Alta Ribagorça ultima un dels projectes culturals més emotius dels últims anys: un espectacle participatiu, poètic i musical que retrà homenatge al sacerdot i poeta Anton Navarro (Vilaller, 1867 – Barcelona, 1936), coincidint amb el 120 aniversari de la publicació d’un dels seus llibres més emblemàtics, La balada de l’hivern (1905). Així es titularà un muntatge impulsat des del consell comarcal de l’Alta Ribagorça i amb la participació d’una trentena de persones de la comarca, que s’estrenarà el proper 19 de novembre al local social Montidro de Vilaller, la localitat natal de mossèn Anton Navarro.
L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) va acollir ahir la presentació a Lleida d’aquest projecte, en un acte amb el director de l’IEI, Andreu Vàzquez; el vicepresident del consell comarcal, Josep Maria Rispa; el director de la dramatúrgia, Eduard Muntada, i la filòloga i una de les impulsores de l’obra, Núria Alturo. L’espectacle posarà en escena els 23 poemes de La balada de l’hivern –juntament amb fragments de Pirinenques (1903) i Recitacions. Proses rimades (1914)– en un muntatge que combinarà recitació, interpretació escènica i música en directe.
El projecte compta amb 30 voluntaris dels tres municipis de la comarca –Vilaller, la Vall de Boí i el Pont de Suert– que exerciran d’actors, rapsodes i músics amb acordions diatònics i cromàtics, guitarres, clarinets, violí, violoncel, baix, percussió, flauta i carilló, en una combinació d’arrels populars i sensibilitat contemporània. La balada de l’hivern es podrà veure també el 14 de desembre a l’Espai Joan Perelada, a Barruera; i el 19 al Cinema Ribagorçana del Pont de Suert (entrada: 5 €, a les oficines de turisme, el Patronat de la Vall de Boí i les taquilles el mateix dia).
Josep Maria Rispa va afirmar que l’espectacle “és una manera de reconèixer la veu i el llegat de mossèn Anton Navarro, i també de donar protagonisme a la gent de la nostra comarca”. Núria Alturo va celebrar el caràcter col·lectiu del projecte, mentre que Eduard Muntada va destacar que La balada de l’hivern es podria representar per tot arreu perquè “està molt ben fet, molt ben musicat i ensenya postals pirinenques”. Andreu Vàzquez va afirmar que “aquesta obra respon també a un dels objectius de l’IEI: tothom té dret a produir i gaudir de la cultura”.