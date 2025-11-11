Una cançó del nou disc de Rosalía, millor debut de la història d’un tema en català
'Divinize' ha aconseguit entrar en el número 14 del Top 50 Global, una fet que cap altre artista havia aconseguit
L’àlbum 'Lux' bat el rècord d’escoltes un dia per part d’una artista femenina de parla hispana
El nou tema de Rosalía 'Divinize' ha marcat un abans i un després per a la música en català. Cantada en català i anglès, la cançó ha aconseguit entrar en el número 14 del Top 50 Global de Spotify, un assoliment sense precedents per a un tema en aquest idioma. Aquest èxit se suma a altres fites de l’artista catalana, qui ja ostenta el rècord de la cançó en català més reproduïda de la història amb 'Milionària' i els seus 89 milions d’escoltes.
El llançament de 'Lux', el quart treball de Rosalía que va veure la llum a finals de 2024, ha generat un impacte cultural sense precedents a Espanya i a nivell internacional. L’àlbum ha aconseguit el debut més fulgurant d’un disc espanyol, col·locant dotze dels seus quinze temes al Top 50 Global de Spotify tot just un dia després de la seua publicació, una cosa extraordinària en un mercat dominat per produccions anglosaxones.
Malgrat l’èxit global, l’artista de Sant Esteve Sesrovires ha enfrontat crítiques a Catalunya per fer cantar en castellà al cor de l’Escolania de Montserrat, considerat un símbol de la identitat catalana. D’altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va felicitar públicament la cantant a través de la xarxa social X, destacant la seua contribució en situar Espanya "al cim de la música mundial".
Un fenomen de masses en xifres
Les estadístiques de reproducció de 'Lux' són aclaparadores. 'La Perla' acumula més de deu milions de reproduccions, seguida per 'Relíquia' i 'Sexe, violència i llantes’ amb més de set i vuit milions respectivament. 'Berghain', primer avançament del disc, supera els 40 milions d’escoltes, mentre que les peces menys reproduïdes es mantenen entorn dels quatre milions, xifres extraordinàries per a un àlbum espanyol.
Espiritualitat i reaccions eclesiàstiques
El component espiritual de 'Lux' ha generat reaccions des de diversos àmbits, inclosa l’Església. Rosalía va confessar en una entrevista per a The New York Times el seu "desig d’atansar-se a Déu", declaracions que van motivar la resposta del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, qui en una carta dominical va analitzar el disc. "No aconsegueixo entendre’t, però m’agradaria fer-ho", va expressar el religiós, que va assenyalar que l’art de Rosalía representa "un espai on la vulnerabilitat i la força conviuen".
Polèmiques en la promoció
La campanya de llançament de 'Lux' tampoc no ha estat exempta de controvèrsies. Poc abans de celebrar-se una escolta del disc al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), l’advocat de l’Ajuntament de Sixena va sol·licitar la suspensió de l’esdeveniment per considerar que les "enormes vibracions" de la música podrien danyar les pintures murals properes. A això es va sumar la filtració de l’àlbum complet dos dies abans del seu llançament oficial, i un panell lluminós a Nova York que va avançar l’anunci que l’artista tenia previst fer des de Madrid.
El fenomen 'Lux' ha transcendit el purament musical per convertir-se en un fenomen comercial. Les plataformes de compravenda ofereixen vinils firmats per l’artista des de 120 euros, mentre que les samarretes distribuïdes a l’esdeveniment del MNAC es revenen per uns 50 euros. Fins i tot exemplars d’El País Semanal amb Rosalía en portada han arribat a vendre’s per més de 15 euros, evidenciant l’impacte cultural i mediàtic de l’artista catalana en un panorama on els productes artístics solen tenir recorreguts cada vegada més efímers.