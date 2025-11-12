ARTS
Àlex Ars arrasa en musicals a Madrid
L’actor de Guissona, millor protagonista als Premis del Teatre Musical per ‘The Book of Mormon’. “És un somni i un repte participar en aquest espectacle” al Rialto de la Gran Vía
La 17 edició dels Premis del Teatre Musical van tenir la nit de dilluns a Madrid accent lleidatà. L’actor de Guissona Àlex Ars Pujol va ser distingit com el millor intèrpret protagonista de l’any pel seu paper al musical The Book of Mormon, una sàtira sobre dos joves missioners mormons enviats a Uganda per difondre la seua fe. La gala, que es va celebrar al Rooftop Lírico Calderón de la capital espanyola, va guardonar com a millor musical l’espectacle Come from away (que es va emportar un total de sis premis) i, com a millor actriu protagonista, Lydia Fairén, per Gypsy. Ars, que segueix molt vinculat a l’entramat cultural de la seua localitat natal –fa dos anys va participar en l’estrena del nou Ateneu de Guissona–, va explicar ahir a SEGRE que “he rebut aquest premi amb una emoció enorme i indescriptible, perquè el personatge que interpreto és molt complex i exigeix molt, tant a nivell vocal com físic i emocional. El musical The Book of Mormon són dos hores i mitja contínues d’actuació, set dies a la setmana, amb un alt grau d’exigència. Que aquest reconeixement sigui un premi del públic el fa encara més especial, ja que reflecteix que tot l’esforç, la preparació i la dedicació arriben i són valorats pels espectadors. Només puc dir que és un premi molt motivador i un privilegi enorme”, va afegir.
Actualment, Ars viu un dels moments més importants de la seua carrera amb aquesta obra al Teatro Rialto, en plena Gran Vía madrilenya, una producció musical en què participa juntament amb Alejandro Mesa, guanyador d’aquest mateix premi l’any passat. “És una il·lusió enorme compartir escenari amb l’Alejandro. Per a mi és un somni i un repte diari ser protagonista en un espectacle d’aquest nivell en un teatre de la Gran Vía de Madrid, i la tercera temporada d’èxit que estem vivint és una cosa meravellosa”, va destacar l’actor lleidatà.
Des de Guissona, la felicitació va ser unànime. L’ajuntament va emetre un comunicat reconeixent el seu “talent, esforç i trajectòria professional” i animant-lo “a continuar emocionant els espectadors amb el seu art i passió pel teatre musical”.
Passió pel teatre i la música des de nen a Guissona
Àlex Ars, de 28 anys, ja va mostrar des de petit la seua passió per les arts escèniques al grup teatral Els Quatre Gats de Guissona, localitat on també va estudiar a l’Escola Municipal de Música i l’Escola de Dansa Montse Esteve, abans de formar-se a Barcelona, amb estudis teatrals que va compaginar amb arts plàstiques i disseny. La seua carrera professional inclou participacions en grans produccions musicals dirigides per Àngel Llàcer com The Producers i La Jaula de las Locas, o Fama, el musical (dirigit per Coco Comín) i va formar part d’altres projectes d’èxit com Broadway Acapella, AntiÒpera de les Oblidades, Carrie, el musical, RENT i Records a Broadway. Així mateix, va col·laborar amb el cor A Grup Vocal en programes televisius tan populars com Tu Cara Me Suena i Operación Triunfo 2018. És fill de l’alcalde de Guissona, Jaume Ars.