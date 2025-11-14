Esther Muñoz (PP), des de Lleida: “Parlar de control i ordre en matèria d'immigració no és ser racista”
El portaveu del grup municipal a la Paeria de Lleida, Xavi Palau, defensa que "cal retornar els menors no acompanyats amb els pares"
La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, considera que "parlar de control i ordre en matèria d'immigració no és ser racista". Així ho ha afirmat aquest divendres des de Lleida, en el marc de l'acte de presentació del Pla Nacional d'Immigració del partit a la Sala Alfred Perenya, on també ha sentenciat que "no s'ha de confondre la solidaritat amb el descontrol". Muñoz ha estat acompanyada pel portaveu municipal del PP a la Paeria i cap de l'oposició, Xavi Palau. Per la seva banda, Palau ha parlat d'un discurs basat "en el respecte i la responsabilitat i no des del rebuig" i ha reiterat que "cal treballar i fer tot el possible per retornar els menors no acompanyats amb els seus pares".
Muñoz ha acusat el govern de Pedro Sánchez de "generar un problema on no hi era amb la immigració il·legal". Per això, ha justificat la necessitat de presentar un pla "seriós i rigorós" que va més enllà de "propostes populistes, il·legals i que enganyen a la ciutadania" i que preveu retornar "l'ordre" a Espanya. En aquest sentit, Muñoz a considerat que l'obligació dels espanyols és "defensar les fronteres i decidir qui i com arriba al nostre país". "És de primer de convivència", ha manifestat la portaveu del PP al Congrés.
En clau local, Palau s'ha mostrat contundent i ha assegurat que "cal expulsar l'immigrant que delinqueix". "No volem més improvisacions que acaben generant desigualtats", ha dit durant el seu parlament, on també ha parlat de "la degradació de l'espai públic i la guetització d'alguns barris" com uns els principals problemes que afronta la ciutat de Lleida. Finalment, Palau s'ha postulat com alcaldable a la Paeria de cara les eleccions del 2027 entomant el compromís "de defensar una convivència que garanteixi la seguretat".