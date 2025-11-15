PÒDCASTS
‘Les sis de Ravensbrück’, premiat per partida doble
El docupòdcast Les sis de Ravensbrück, produït per EMUN FM (Consorci d’Emissores Municipals de les Terres de Lleida), ha estat reconegut aquesta setmana amb el premi a Millor Contingut d’Àudio en els Premis de Comunicació Local, i amb el guardó de Bones Pràctiques de Pòdcast en els Premis de Comunicació No Sexista que atorga l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya.
El pòdcast, impulsat per les periodistes lleidatanes Pili Garcia i Anna Gasol, recupera i posa veu a la història de sis dones lleidatanes deportades al camp de concentració de Ravensbrück.