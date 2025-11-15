MÚSICA
Més de catorze hores de concert: la singular adaptació de 'Vexations' del pianista Joan Bagés
Repeteix un fragment de la peça d'Erik Satie 840 vegades, al Museu Morera de Lleida
El pianista de Flix Joan Bagés s'ha proposat repetir 840 vegades un fragment musical de Vexations, una peça d'Erik Satie. El Museu Morera de Lleida acull avui dissabte el concert, que ha començat a les 10.00 hores i es preveu que s'allargui unes catorze hores. Bagés interpretarà acompanyat del Quartet Prysma.
És una proposta en el marc de l'Any Viñes, que commemora el 150é aniversari del naixement del pianista lleidatà. Enguany també es celebra el centari de la mort de Satie.