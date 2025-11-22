GUARDONS
Un assaig sobre com la IA transforma l’escolta de música, Premi Vallverdú
De Rafel Jaume, i Màrius Torres per al ‘pinzell’ poètic de Joan Carles González
El músic i investigador mallorquí Rafel Jaume i Venys va guanyar ahir el 42 Premi Josep Vallverdú d’assaig amb ‘L’algorisme d’Orfeu’, que descriu com la tecnologia transforma la recepció de la música partint de la tradició mítica. Per la seua part, el poeta de Mataró Joan Carles González Pujalte es va endur el 30 Premi Màrius Torres de poesia.
La gala d’entrega dels Premis Literaris de Lleida 2025 es va celebrar ahir a la nau central de la Seu Vella, que es va transformar en escenari de l’esdeveniment per quart any consecutiu. El certamen va distingir amb el 42 Premi Josep Vallverdú un assaig que actualitza el mite d’Orfeu en l’era digital, escrit pel mallorquí Rafel Jaume i Venys. D’altra banda, va reconèixer amb el 30 Premi Màrius Torres una poesia inspirada en la pintura de Francis Bacon, obra de l’autor català Joan Carles González Pujalte. L’esdeveniment, conduït per la periodista lleidatana Núria Sirvent, va posar èmfasi en les trenta edicions que complia el guardó Màrius Torres, així com els 150 anys del naixement del pianista Ricard Viñes, mitjançant una proposta escènica dirigida per Rosa Mesalles per retre homenatge a ambdós artistes lleidatans.
Amb L’algorisme d’Orfeu. Música, ètica i intel·ligència artificial, Jaume (Palma, 1998) es va convertir en un dels guanyadors més joves del Vallverdú. “El mite parla del poder d’Orfeu per captivar a través de la música. Avui dia, els algoritmes i la intel·ligència artificial (IA) fan el mateix”, va explicar l’autor. El jurat va escollir l’obra per unanimitat, valorant “la coherència i estructura de l’assaig que descriu com la tecnologia ha transformat la recepció de la música, partint de la tradició mítica”. Per la seua part, Tríptic de George Dyer, poesia presentada per González (Mataró, 1963), pretén “fer una espècie de joc pictòric, igual com ho feia la pintura de l’irlandès Francis Bacon, l’amant del qual va ser el també pintor George Dyer”, va assegurar l’escriptor. “És el que he intentat traslladar jo en els meus versos: mostrar com es fa una pinzellada en poesia”, va detallar. El jurat va destacar el seu “pols narratiu, trama estructurada, imatges elaborades i efectisme dramàtic continu” a l’obra guanyadora del Màrius Torres.
Aquesta edició dels Premis Literaris ha registrat un increment substancial en el nombre de participants, amb un total de 105 originals presentats, 26 assajos i 79 poesies. En l’edició del 2024, es van rebre fins a 66 originals entre les dos categories.