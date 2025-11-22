CONCERTS
Icones de la música negra, en el Ponent Roots Festival
La 14a edició del certamen programa cinc actuacions i una presentació literària. Els dies 12 i 13 de desembre, a Lleida
La 14a edició del Ponent Roots Festival escalfa motors per a la seua celebració, els dies 12 i 13 de desembre a Lleida. La ciutat es convertirà de nou en escenari de referència de la música negra gràcies a aquest certamen, que torna a celebrar-se a finals d’any, després d’haver traslladat la 13a edició al mes de gener passat.
La programació combinarà figures icòniques del gènere amb noves veus del panorama actual. La sala Cotton acollirà la majoria de concerts, previstos per al divendres 12, a partir de les 22.00 hores.
El cantant emmascarat Tito Ramírez obrirà la vetllada al costat de Los Verdaderos Reales amb un directe incendiari que combina tradició, modernitat i una estètica tant personal com inconfusible, a ritme de soul, mambo, boogaloo i R’n’B.
Per la seua part, la icona de l’ska britànic Natty Bo (a part de ser el líder de Ska Cubano i Top Cats) actuarà al costat de Soweto, la banda de referència de l’ska i el rocksteady a Catalunya. A més, està previst el concert de Roof Bandits, un dels grups emergents més explosius de l’escena, que atansaran a Lleida un so fresc i soulful, que navega entre el groove contemporani i l’essència clàssica.
Finalment, el DJ Set de Miqui Puig tancarà les actuacions de la nit amb una sessió que travessa gèneres, èpoques i referències diverses. L’entrada anticipada per a la cita del dia 12 costa 22 euros i 25 a taquilla.
L’endemà, el dissabte 13, a les 12.00 hores, el bar Hoppers de Lleida serà escenari de la presentació del llibre Grans Fracassos, de Txarly Brown, una recopilació de la seua obra gràfica vinculada a l’escena jamaicana. Finalment, tindrà lloc un vermut musical en una sessió de vinil a càrrec del mateix Brown i Juanska Selector.