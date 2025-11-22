TEATRE
L’Única de la Seu programa nou espectacles fins al juny
Sala amb aforament de 45 persones
La sala de teatre L’Única de la Seu d’Urgell va presentar ahir la segona temporada cultural professional des que va obrir portes l’any passat. El cicle inclourà des del novembre fins al juny i els espectacles s’han programat sempre l’últim cap de setmana de cada mes. Aquesta regularitat respon, segons van explicar ahir els responsables de la sala, a l’objectiu de “fomentar la creació d’hàbits de consum cultural i facilitar l’accés a la comunitat de la ciutat a espectacles teatrals professionals de forma regular i els caps de setmana”. Amb un aforament de 45 persones, el programa “aposta per espectacles d’artistes locals i nacionals, amb temàtiques socials, qualitat artística i diversitat en gèneres teatrals”, van afegir.
La temporada la iniciarà el músic Lluís Cartes (28 de novembre a les 20 hores) presentant el projecte Poetes.
D’altra banda, els responsables van recordar que el nom de l’espai va nàixer per reivindicar “l’única sala amb equip tècnic propi pensada específicament per a l’exhibició d’arts escèniques i amb programació regular al Pirineu català”. Les entrades costen a partir d’11 euros.