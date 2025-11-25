SOLIDARITAT
Mamapop busca un altre rècord amb la 5a sessió
Mamapop va camí d’igualar el rècord de recaptació i d’assistència aconseguit l’any passat, coincidint amb la seua desena edició, i ha confirmat una cinquena entrega del Mamapop Guateque el 10 de gener després d’esgotar les entrades de les quatre primeres sessions. Ahir va començar el compte enrere per a l’arrancada d’aquesta onzena edició, que s’estrena dissabte amb dos sessions (18.00 i 22.00 hores) i repeteix diumenge (19.00 hores), mentre que la cita de gener (10, a les 18.00 hores) s’ha ampliat amb una última sessió (21.00). Mamapop s’ha convertit en el concert de pop-rock més multitudinari de Ponent. La passada edició va assolir els 5.000 espectadors i en deu anys ha aconseguit recaptar 320.000 euros, cosa que ha convertit aquest esdeveniment, ideat i dirigit per Manel Simon, en el principal donant de l’IRBLleida en la seua investigació contra el càncer.