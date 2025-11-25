FIRES
Presència lleidatana a la fira del llibre de Guadalajara
Pagès Editors i Mercè Ibarz, entre l’àmplia comitiva catalana a Mèxic. Barcelona, ciutat convidada a la FIL 2025
La Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic), que arranca dissabte 29 i es prolongarà durant una setmana (diumenge 7), comptarà amb presència lleidatana de la mà de Pagès Editors, que participarà amb la directora, Eulàlia Pagès, Àngels Marzo (editora) i Glòria Flix (directora comercial), i de l’escriptora Mercè Ibarz, natural de Saidí. Pagès serà una de les editorials catalanes amb representació en aquest esdeveniment, que aquest any té Barcelona com a ciutat convidada i que inclou en el programa una àmplia varietat de participants i actes vinculats a la literatura produïda a Catalunya.
L’ajuntament de la capital catalana va informar ahir que entre els participants en aquesta edició de la FIL destaquen artistes i escriptors com Rigoberta Bandini, Santi Balmes, Sergi Belbel, Xavier Bosch, Javier Cercas, Miquel de Palol o Eduardo Mendoza.
L’Institut Ramon Llull presenta també a la FIL 2025 un programa que inclou un seminari de traducció a les diferents variants del castellà, una trobada entre editors i agents literaris catalans i llatinoamericans, i actuacions de música i arts escèniques.
Concert del lleidatà Roger Mas i Mushkaa presenta disc
� El cantautor de Solsona Roger Mas també serà present a la FIL de Guadalajara amb un concert acompanyat de la Cobla Sant Jordi, una de les formacions més sòlides i amb més projecció de Catalunya. Oferirà un repertori format per cançons de la seua discografia i versions d’altres autors i en altres llengües, en un diàleg emotiu, atractiu i inusual amb la peculiar sonoritat de la cobla. Al seu costat, la fira del llibre comptarà amb d’altres i variades veus del panorama musical a Catalunya com Mushkaa, que presenta nou disc i nova gira. Entre els autors que representaran Barcelona, destaquen també Carlos Zanón, Màrius Serra o Colm Tóibín, una de les figures literàries més rellevants en la literatura anglosaxona.