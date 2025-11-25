Protecció Civil fa una crida a la prudència davant de riscos d'hivern com ventades, fred intens, nevades o allaus
El Servei Meteorològic anticipa un hivern amb temperatures per sobre de la mitjana i sec al Pirineu
Protecció Civil fa una crida a la prudència i a adoptar mesures d'autoprotecció davant de riscos típics de l'hivern com ventades, fred intens, nevades o allaus. Així ho ha indicat el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha recordat la importància de mantenir-se informat i estar atent als avisos i recomanacions i evitar exposar-se a riscos.
D'altra banda, Santi Segalà, cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ha assegurat que els models estacionals que tenen sobre la taula indiquen que les temperatures durant els mesos d'hivern estaran per sobre de la mitjana i seran secs a la zona del Pirineu mentre que pot haver-hi més pluja al litoral i prelitoral.
Delgado ha apuntat que, en cas de ventades, el principal risc és la caiguda de branques o arbres o elements del mobiliari urbà, per això ha dit que cal evitar desplaçar-se en àmbits com zones de risc. Montse Font, cap del servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, ha afegit que, de fet, l'alerta del Ventcat està ara mateix activada i el comitè tècnic del pla es reunirà aquesta tarda per avaluar el risc i si caldria fer algunes restriccions.
En principi, segons el Servei Meteorològic, les ventades s'esperen a Pirineu i Prepirineu, també la zona de l'Alt Empordà i Terres d'Ebre, tot i que allà amb menys intensitat. "El que recomanarem serà evitar les activitats de muntanya i alta muntanya, precisament perquè el vent serà molt fort en aquestes zones", ha afirmat. Segons Font, hi ha una vintena de trucades al 112 i ara com ara no hi ha previsions que facin preocupar.
Fred intens, nevades i allaus
Altres riscos dels quals ha alertat Protecció Civil de cara a l'hivern són el fred intens, les nevades i les allaus. En el primer cas, ha recordat que si a casa es té una estufa de butà o de pèl·lets, per exemple, és important mantenir la ventilació i deixar oberta la porta de l'habitació. De cara a nevades, ha remarcat la importància de dur el vehicle preparat i en bon estat així com portar el mòbil carregat i portar aigua, algun aliment i també mantes o roba d'abric per si el vehicle es queda atrapat o aïllat per la neu.
Per exemple, una de les opcions per informar-se sobre quin clima s'espera a la muntanya és el portal 'Meteomuntanya.cat', un projecte conjunt del Servei Meteorològic de Catalunya i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya davant l'increment de l'accidentalitat els darrers anys.
Aquí s'ofereix informació per reduir els perills i explicar quines condicions hi haurà el cap de setmana als diferents massissos i cims de Catalunya per tal que els excursionistes puguin valorar què hi faran.
En cas de risc d'allau, Delgado ha assenyalat que no s'han de fer activitats en zones de muntanya si hi ha un perill fort. Glòria Martí, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ha explicat que l'institut informa del gruix de neu amb informació actualitzada i informa la població del grau de perill d'allaus d'acord amb l'escala europea de perillositat.
Per tot plegat, Delgado ha fet èmfasi en l'autoprotecció i ha demanat a la ciutadania que estigui "preparada" pels riscos d'hivern. A més, ha afegit que també és rellevant tenir a punt el kit d'emergències a casa, ja que una ventada o nevada pot deixar qualsevol aïllat, per exemple, en una urbanització.
Per la seva banda, Protecció Civil manté l'estratègia d'anticipació a través de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la coordinació amb aquests organismes i els municipis. També seguirà vigent l'ús de les alertes mòbils, que també podrien utilitzar-se en casos de ventades o nevades, igual que s'ha fet amb situacions de pluges torrencials, per exemple.
Un hivern amb temperatures més càlides i sec al Pirineu
Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha assenyalat que els models estacions -que són aquells a llarg termini- indiquen tendències sobre com serà aquest hivern. D'acord amb aquests models, els mesos de desembre, gener i febrer estarien per sobre de la mitjana climàtica a nivell de temperatura. És a dir, s'espera que les temperatures estiguin "lleugerament per sobre" de les que corresponria per l'època de l'any.
Pel que fa a pluges, els mesos de desembre i gener hi hauria una lleugera tendència a què hi hagués més precipitació del que correspondria i, per contra, a la zona del Pirineu, també els mesos de desembre i de gener, estarien lleugerament per sota d'aquesta mitjana climàtica, i serien "lleugerament secs". Pel que fa al mes de febrer, a nivell de precipitació, no hi ha un senyal "prou concloent". Tot i això, ha matisat que els models "tenen una fiabilitat limitada" i s'han d'agafar "amb pinces".
Sobretot, ha dit, caldrà fixar-se en les situacions de neu. "Fa molts anys que no ens visiten de manera contundent", ha recordat tot apuntant que des del 2018 no s'ha produït una nevada a cotes baixes que hagi produït problemes. Tanmateix, ha afegit que a causa de la desestacionalització dels darrers anys en qualsevol moment de l'any "s'ha d'estar pendent" de qualsevol fenomen meteorològic.