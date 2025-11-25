Vilaplana aporta a la jutgessa de la dana un document de pagament de pàrquing de les 19.47h
La jutgessa demana a la LAJ i a l’empresa de certificar l’hora d’entrada i sortida de la periodista després de tenir les dades de la targeta
La periodista Maribel Vilaplana, que va menjar a El Ventorro amb el 'president’ de la Generalitat ara en funcions, Carlos Mazón, el dia de la dana, ha aportat a la jutgessa que instrueix la causa un document que reflecteix un pagament en el pàrquing de la Glorieta on va deixar el seu cotxe, de 15,10 euros. Aquest import coincideix amb un abonament realitzat a l’aparcament de la Glorieta a les 19.47 hores, segons el llistat entregat per l’empresa a la magistrada.
En aquella jornada consten en la documentació remesa per l’empresa gestora del pàrquing al jutjat altres pagaments per aquest import: a les 16.46 hores, a les 17.50 i a les 19.47, aquesta última l’hora que concorda amb el moment en què, segons la declaració de la periodista davant de la jutgessa, va sortir del restaurant: a partir de les 18.45.
En una providència d’aquest dimarts, la jutgessa recull que de la documentació remesa per Vilaplana, testimoni en la causa, consistent en el número de la targeta bancària amb què va efectuar el pagament de l’import d’estacionament el 29 d’octubre en el pàrquing de la Glorieta, es reflecteix que el pagament ascendeix a 15,10 euros.
En vista d’aquesta documentació, la magistrada acorda que la Lletrada de l’Administració de Justícia (LAJ) de l’òrgan judicial certifiqui quina hora d’entrada i de sortida del vehicle coincidiria amb els dos paràmetres que figuren en la documentació entregada per la mercantil Interpàrquing: els quatre últims dígits de la targeta bancària i l’import de l’estacionament.
Així mateix, en paral·lel conforme al ja acordat anteriorment, remet un ofici a la mercantil Interpàrquing perquè, en el termini d’un dia, facin constar l’hora d’entrada i sortida el dia 29 d’octubre de 2024, del vehicle de Vilaplana, després de remetre-li el número de targeta aportat i de la part de l’extracte bancari referent al pagament per import de 15,10 euros.
A través d’una diligència d’ordenació, la jutgessa acorda que la documentació facilitada per la periodista quedi en sobre tancat en poder de la Lletrada de l’Administració de Justícia i, amb això, es té per complimentat el requeriment efectuat el passat 19 de novembre de 2025.
DECLARACIONS DAVANT DE LA JUTGESSA
Vilaplana va declarar a la jutgessa de la dana que el dinar amb el 'president’ es va prolongar fins que, cap a les 18.45 hores, Mazón li va dir que si li semblava bé acabar-la però no perquè fos "insostenible" per la quantitat de trucades que estava rebent durant la tarda i que es va intensificar a partir de les 17.15 hores.
La comunicadora calcula que tardaria uns cinc o deu minuts passejant de l’aparcament el pàrquing, i durant el camí van estar encara parlant una estona de futbol. Per la seua part, en la seua declaració com a testimoni, l’amo d’El Ventorro va assegurar a la jutgessa que Mazón va abandonar el local al costat de la comunicadora entre les 18.30 hores i les 19, quan no hi havia més clients.
En la seua declaració davant de la jutgessa Vilaplana no va poder aportar el tiquet del pàrquing de la Glorieta en el qual va aparcar el cotxe, per la qual cosa la magistrada va demanar a l’empresa del pàrquing que l’entregués.
Tanmateix, la companyia va explicar que la informació de lectura de matrícules dels vehicles que accedeixen a l’aparcament és eliminada "automàticament" pel sistema quan passa un any des de la prestació del servei, mentre que el de les imatges dels accessos i sortides al cap d’un mes, en compliment de la normativa de protecció de dades.
Per tant, no podia oferir dades d’entrada i sortida del 29 d’octubre de 2024 vinculades a matrícules específiques que haguessin registrat la seua entrada i sortida per la maquinària de l’aparcament en haver transcorregut el període de conservació.
Respecte dels moviments a l’aparcament registrats per l’aplicació, l’empresa ha verificat que cap usuari registrat amb la matrícula del cotxe de la periodista no va efectuar sortida de l’aparcament aquell dia.
Tanmateix, la companyia va traslladar la jutgessa que si l’operació va ser pagada amb targeta bancària, creuant dades els llistats d’estades i pagaments i els de cobraments amb operacions de targetes bancàries, es pot conèixer l’hora d’entrada i la de sortida d’aquell dia tenint el número de la targeta.
Per això, la magistrada va demanar a la comunicadora que proporcionés al Jutjat, "com més aviat millor", la captura de pantalla de l’assentament comptable del pagament de l’estacionament en el pàrquing Glorieta de la plaça Tetuán de València, el dia 29 d’octubre de 2024, així com els dígits de la targeta bancària i el tipus de targeta amb la qual va efectuar aquest pagament, que ara ha entregat el jutjat.