Antoni Gelonch presenta ‘Retorn d’espill’ a la llibreria La Fatal

Redacció

L’escriptor lleidatà Antoni Gelonch va presentar ahir el seu nou llibre Retorn d’espill: Unes memòries no heroiques, en un acte a la llibreria La Fatal conduït per la directora de SEGRE, Anna Sàez. L’obra de Gelonch reuneix les seues reflexions al tornar a viure a Lleida després de 47 anys fora i analitza com percep la societat lleidatana, el procés de tornada a la ciutat i les raons que el van portar a crear la Fundació Horitzons.

