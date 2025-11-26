LLIBRES
Antoni Gelonch presenta ‘Retorn d’espill’ a la llibreria La Fatal
L’escriptor lleidatà Antoni Gelonch va presentar ahir el seu nou llibre Retorn d’espill: Unes memòries no heroiques, en un acte a la llibreria La Fatal conduït per la directora de SEGRE, Anna Sàez. L’obra de Gelonch reuneix les seues reflexions al tornar a viure a Lleida després de 47 anys fora i analitza com percep la societat lleidatana, el procés de tornada a la ciutat i les raons que el van portar a crear la Fundació Horitzons.