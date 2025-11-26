Un dibuix del carrer Major de Lleida de fa més d'un segle, adquirit pel Ministeri de Cultura
L'historiador Albert Velasco havia licitat per aquesta raresa publicada en un llibre de Charles W. Wood, però l'Estat ha exercit el seu dret de tempteig
El Ministeri de Cultura ha adquirit en una subhasta pública un dibuix del carrer Major de Lleida publicat a Glories of Spain (1901) , del viatger Charles W. Wood. Així ho ha explicat aquest dimecres a X l'historiador de l'art i professor de la Universitat de Lleida Albert Velasco, qui ha afirmat que havia licitat per aquesta raresa artística però que el Ministeri en última instància ha exercit el seu dret de tempteig.
Sortia a subhasta aquest dibuix del carrer Major de Lleida, publicat a Glories of Spain (1901) de Charles W. Wood. Una raresa. Sembla que tinc bon gust, perquè la meva licitació ha estat igualada pel Ministerio de Cultura, q s'ho queda al mateix preu exercint el dret de tempteig. pic.twitter.com/Xt5YUP7fTL— Albert Velasco (@velasc_alberto) November 25, 2025