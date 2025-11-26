GUARDONS
Èxit català als Emmy
Oriol Pla fa història i conquereix el guardó a millor actor pel seu paper a la sèrie ‘Yo, adicto’. ‘#SeAcabó: Diario de las campeonas’, dirigit per Joanna Pardos, millor documental esportiu
Gran nit per a les produccions catalanes a Nova York durant la 53 edició dels Premis Emmy Internacionals, que reconeixen les millors produccions televisives de l’any realitzades fora dels Estats Units. De les tres nominacions catalanes, dos es van convertir en guardó. Oriol Pla va destacar com el primer actor català nominat a un Emmy i va aconseguir finalment el premi a millor actor, passant a ser el primer intèrpret espanyol a guanyar aquesta categoria. El barceloní competia pel seu paper en la minisèrie de sis episodis Yo, adicto, basada en el llibre de Javier Giner sobre la dura batalla contra les addiccions. Per la seua part, la directora catalana Joanna Pardos va obtenir l’Emmy al millor documental esportiu per #SeAcabó: Diario de las campeonas, una producció de Netflix sobre el cas Rubiales. El film repassa l’impacte global del petó no consentit del llavors president de la Federació Espanyola a Jenni Hermoso després de la final del Mundial del 2023.
Pla, de 32 anys, ja va ser protagonista d’El día de mañana i Dime quién soy, sèries de Movistar+, i de la pel·lícula Año de gracia. És fill de Quimet Pla, director teatral i un dels fundadors d’Els Comediants, i de Núria Solina, violinista i fundadora de les companyies de teatre Picatrons i Circ Cric. Molt emocionat, va agrair al director de la sèrie, Javier Giner –excap de premsa de Penélope Cruz i Pedro Almodóvar–, l’oportunitat d’encarnar-lo en la ficció. “Mai no podré agrair-t’ho prou. Mereixes viure en veu alta, orgullosament i meravellosament”, va assegurar. Va iniciar la seua carrera a TV3, a El cor de la ciutat, i més tard, el 2015, va saltar a la fama amb la seua participació a Merlí. La periodista tarragonina Joanna Pardos ja havia estat finalista el 2023 amb Alexia: Labor Omnia Vincit i és també creadora de Bruixes, la gran mentida, que connecta la repressió dels segles XV i XVII amb la violència de gènere actual a partir de casos concrets, com la recreació del judici a Jerònima Hugueta, a la Seu d’Urgell. “Haver fet un documental d’aquesta temàtica en una plataforma tan potent a nivell internacional com Netflix, que hagi apostat per aquest tema i per la llibertat per poder explicar-ho, és sinònim que també estan canviant les normes”, va assenyalar Pardos després de rebre el premi a Nova York.
Les produccions britàniques van ser les grans dominadores de la gala dels Emmy Internacionals, ja que van aconseguir set guardons, inclosos els de millor sèrie dramàtica (Rivals) i millor comèdia (Ludwig).