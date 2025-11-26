MÚSICA
La lleidatana Andrea Budau guanya la Beca Ricard Viñes 2025
La jove oboista lleidatana Andrea Budau ha estat escollida guanyadora de la Beca Ricard Viñes 2025, convocada per la Paeria en el 150 aniversari del naixement del pianista per impulsar la carrera de joves talents amb formació musical d’alt nivell i projecció internacional. Budau, que actualment estudia al Conservatorium van Amsterdam va convèncer el jurat per la seua excel·lència interpretativa, la maduresa artística i el seu recorregut formatiu.