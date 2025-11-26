MÚSICA
La violoncel·lista Laia Terré conquereix la música antiga
La intèrpret lleidatana, 1r premi del Concurs estatal de Joventuts Musicals
La violoncel·lista lleidatana Laia Terré (1998) ha estat reconeguda amb el primer premi del Concurs de Música Antiga de Joventuts Musicals, l’únic certamen estatal dedicat a joves intèrprets d’aquest repertori, que va tenir lloc a Barcelona el cap de setmana passat. “Rebre el guardó ha estat un impuls amb què se m’obriran moltes portes”, explica la intèrpret, alhora que subratlla que la música antiga requereix “una recerca personal de la pròpia veu”. Per a l’audició final del concurs, que aquest any ha celebrat la seua 113a edició, Terré va preparar el seu repertori juntament amb el clavecinista Lorenzo Rupil. La jove intèrpret ha rebut també el Premi Especial del Festival de Música Antiga d’Úbeda i Baeza, que li permetrà participar en un circuit de concerts per tot el país. Terré va començar la seua formació musical al Conservatori de Lleida amb només sis anys. Recorda que va triar el violoncel perquè “era l’instrument amb un timbre més proper a la veu humana”. Actualment resideix a Basilea (Suïssa), on combina la seua activitat com a intèrpret freelance amb un màster en Música Antiga a l’Schola Cantorum Basiliensis, sota la tutela del músic Petr Skalka. “M’ha ensenyat a no perdre la part humana de la música antiga”, destaca. La violoncel·lista compagina projectes amb col·laboracions en orquestres com la Filharmònica de Rotterdam o la Simfònica d’Anvers, a més d’haver format part d’acoblaments internacionals. A finals de temporada, Terré s’unirà per primera vegada a Le Concert des Nations, orquestra fundada per Jordi Savall.
Una cita anual a Térmens
Encara que en el dia d’avui la seua carrera es desenvolupi a l’estranger, Laia Terré torna cada estiu a les comarques de Ponent per actuar al Centre Cultural Sant Joan de Térmens juntament amb el jove violoncel·lista Lluc Pascual. El concert, consolidat com una cita estival imprescindible a la Noguera, inclou les interpretacions en directe d’autors com Bach i permet a tots dos artistes compartir la seua música amb el públic local. “M’encanta tocar a casa, per a la nostra gent, i poder explicar el programa en català”, afirma la violoncel·lista lleidatana.