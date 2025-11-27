EDITORIALS
El valencià Carlos Marzal, director de poesia de Milenio
Considerat un dels màxims representants del gènere de l’experiència
L’Editorial Milenio, creada el 1996 per Pagès Editors, va anunciar ahir la incorporació del reconegut escriptor Carlos Marzal (València, 1961) com a nou director de la seua col·lecció de poesia en castellà. Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de València, Marzal compta amb una sòlida trajectòria literària avalada per una vintena de publicacions que inclouen poesia, assaig, aforística i narrativa. Considerat un dels principals representants de l’anomenada poesia de l’experiència –tendència dominant a l’Espanya dels anys 80 i 90–, ha publicat onze poemaris, entre els quals destaca Metales pesados (Tusquets, 2001), obra amb què va obtenir el Premio Nacional de Poesía i el Premio de la Crítica de poesia castellana el 2002. El seu títol més recent és el poemari Euforia (Tusquets, 2023).
A més de la seua tasca creativa, Marzal va ser codirector durant una dècada de la revista Quites, dedicada a la literatura i els toros, i és col·laborador habitual en diverses publicacions culturals. També exerceix com a columnista i crític als diaris ABC i Levante, així com a la revista Descubrir el arte.
En relació amb la seua nova responsabilitat, Marzal assenyala que “l’aspiració de qualsevol individu que treballa en el món editorial –escriptors, editors, impressors, llibreters– és aconseguir que el lector tingui entre les mans un bon llibre: el millor possible”. El poeta destaca el bon moment que viu la poesia espanyola del segle XXI: “En totes les generacions en actiu es poden trobar magnífics poetes. Els joves han heretat el tresor de la seua tradició i els millors procuren estar a la seua altura. A Editorial Milenio volem contribuir que això es mantingui dempeus”, assegura l’autor valencià.
Per la seua part, la responsable d’Editorial Milenio i editora en Pagès Editors, Àngels Marzo, va celebrar l’arribada de Marzal a l’equip i va dir que “és un dels poetes espanyols més destacats, reconegut dins i fora del país”.
La col·lecció s’estrena sota la seua direcció amb Rafael Espejo
� Carlos Marzal ha estat treballant durant els últims mesos per presentar, com a estrena del seu mandat de la col·lecció de poesia d’Editorial Milenio, el poemari A la vuelta recogeré el camino, del poeta, crític literari, gestor cultural i professor d’escriptura creativa Rafael Espejo (Palma del Río, Còrdova, 1975). Es tracta de l’obra número 13 de la col·lecció i reuneix la poesia escrita fins al present per Espejo, una de les millors veus de l’anomenada generació del 2000. “L’obra de Rafael Espejo és alta poesia: sàvia, vitalista i emocionant”, destaca Carlos Marzal sobre el poemari, que sortirà a la venda a començaments de desembre. A més, “ens convida a una aventura literària que també és la nostra, la dels seus lectors fervorosos”, afegeix el director de la col·lecció.