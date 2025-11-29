LITERATURA
‘Reviuen’ la poesia de Susanna
‘Memòria del cos’, una recopilació presentada ahir a La Fatal
La llibreria La Fatal de Lleida va acollir ahir la presentació de Memòria del cos (editorial El far de Viena), una recopilació de la poesia completa de l’autor Àlex Susanna, que va morir el juliol del 2024 als 66 anys. L’acte va comptar amb la presència de Jordi Llavina, curador de l’obra, i de l’escriptor Pere Rovira. Susanna es va dedicar a la poesia, però també al dietari, la traducció, la gestió cultural i a la comissió d’exposicions. Va publicar més d’una vintena de llibres i la recopilació presentada en recull deu al complet, així com altres peces inicials incloses en el seu primer compendi (que va veure la llum el 1980), amb títol homònim al llibre presentat ahir.