MÚSICA
Ben Harper i Santiago Auserón, estrelles a Lleida
Al cartell del festival neofolk Músiques Disperses MUD, del 12 al 15 de març. Entrades anticipades, a la venda des d’avui
El cantant i guitarrista nord-americà Ben Harper, guanyador de tres premis Grammy, i el cantant i exlíder de la popular banda Radio Futura Santiago Auserón formaran part del cartell de l’edició número 19 del festival neofolk Músiques Disperses MUD de Lleida, del 12 al 15 del proper mes de març.
Així, l’artista aragonès, que després de la dissolució de Radio Futura va emprendre el 1993 una carrera en solitari com Juan Perro, actuarà el divendres 13 de març a l’Auditori Enric Granados (20.30 h, 30 €) presentant el seu nou projecte com a Santiago Auserón, La Academia Nocturna, en el qual reelabora en directe algunes de les millors cançons de la seua trajectòria anterior i n’estrena una altra, acompanyat d’un grup de músics d’altura. El rhythm & blues, el jazz, el rock i el soul es fonen en La Academia Nocturna amb els sons caribenys i amb la tradició lírica espanyola.
I el diumenge 15 de març, la clausura del MUD a la Llotja (20.00 h, 65 € a 75 €) estarà protagonitzada per l’artista californià, un dels cantautors més talentosos i versàtils de la seua generació, consolidat com una figura clau en l’escena musical mundial.
Amb 18 àlbums d’estudi i més de 16 milions de discos venuts, Ben Harper ha guanyat diversos premis, inclosos tres Grammy.
La seua carrera està marcada per un fort compromís artístic i social, que li va valer el 2023 una nominació al Grammy al mèrit especial a la millor cançó pel canvi social. La seua música, una cruïlla de gèneres que van des del pop i el reggae fins al blues, el rock, el funk i el folk, li ha fet guanyar públic de tot el món.
El concert de Harper serà una col·laboració especial entre el MUD i el Black Music Festival, el certamen gironí dedicat a la música afroamericana, que al març celebrarà la 25a edició amb dos concerts exclusius de Harper, el dia 12 a l’Auditorium de Palma de Mallorca i el 14 a l’Auditori de Girona.
Entrades anticipades, a la venda des d’avui (12.00 h) a mud.koobin.com i teatredelallotja.koobin.com.