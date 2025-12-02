NADAL
El pati de l’IEI es converteix en un bosc de llums per Nadal amb 50 arbres i 100.000 leds
L’Aula Magna acull tres espectacles fins al dia 23
El pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs es va transformar ahir en un autèntic bosc nadalenc amb motiu de la instal·lació lluminosa que acull la seu de la institució per aquestes dates. Una cinquantena d’arbres i 100.000 llums creen l’espai des d’ahir, decorat també amb cinc bancs, perquè “en un lloc fred com és un bosc també puguem trobar moments de calidesa”, va explicar el director de l’IEI, Andreu Vàzquez.
Per la seua part, la vicepresidenta de la institució, Estefania Rufach, va aprofitar la inauguració del muntatge per “pensar un moment en aquelles persones que no podran viure aquest temps d’opulència igual que nosaltres per culpa de la guerra, dificultats econòmiques i diferents injustícies que hi ha al món”, va afirmar. L’acte va reunir un centenar d’assistents de totes les edats i Rufach va assegurar que “les portes estaran obertes a tothom” per disfrutar de la instal·lació fins al 7 de gener.
Paral·lelament, la programació de Nadal de l’IEI inclou tres espectacles diferents, amb accés lliure, els dies 11, 15 i 23 de desembre a les 18.00 hores a l’Aula Magna.
Estrena en directe de la nadala del Grup SEGRE
Un Nadal per estimar, la cançó del Grup SEGRE per a les festes d’aquest any, es va poder escoltar ahir per primera vegada durant la inauguració de la instal·lació de l’IEI. El cantautor de Balaguer Pau Culleré, que la va compondre, la va interpretar en directe acompanyat per 14 joves cantaires del cor de l’escola de música lleidatana L’Intèrpret.
