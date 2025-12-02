Cantar la Nadala de Lleida TV té premi
Cantar la Nadala té premi
Envia un vídeo de la teva interpretació a marketing@segre.com.
- La durada del vídeo ha de ser entre 1 i 3 minuts.
- Cal indicar un nom i un número de mòbil de contacte. Tots els vídeos quedaran publicats a Segre.com.
- L'autor consent a l'hora de fer l'enviament a que Segre pugui publicar a través de tots els seus mitjans el vídeo en el format que es cregui convenient.
PREMIS
Premi balaguerí per una nadala d'un balaguerí
- 1r premi: Sopar per a quatre persones al restaurant el Tastet del Reng de Balaguer amb beure inclòs. Taula per a un divendres o dissabte. Menú degustació valorat en 80€ per persona.
- 2n premi: Dinar per a quatre persones al restaurant el Tastet del Reng de Balaguer amb beure inclòs. Demanar taula per dinar qualsevol dia de la setmana. Menú valorat en 40€ per persona
LLETRA DE LA NADALA
Tanco els ulls... i sento que és Nadal. Aquest any el millor regal és estimar. I ara que el far ens guarda la ciutat... la boira baixa, el nostre mar. Per camins anar avançant hiverns d’infant però no, no vull deixar de somiar. Aquest Nadal et sento a prop al meu costat i se’m dibuixa el teu somriure al cor. Vull ser feliç i omplir d’amor el nostre món, respirar un aire d’abraçades i petons. Van tocant... les dotze van tocant. Sopa de galets o canelons, cava, neules i torrons tindràs un plat a taula i aplegats farem caliu vora la llar. Per camins anar avançant hiverns d’infant però no, no vull deixar de somiar. Aquest Nadal et sento a prop al meu costat i se’m dibuixa el teu somriure al cor. Vull ser feliç i omplir d’amor el nostre món, respirar un aire d’abraçades i petons. que el nostre riu porti aigües calmes, tregui taques d’odi...vestint carrers i places de pau. Aquest Nadal et sento a prop al meu costat i se’m dibuixa el teu somriure al cor Aquest Nadal et sento a prop al meu costat i se’m dibuixa el teu somriure al cor. Vull ser feliç i omplir d’amor el nostre món, respirar un aire d’abraçades i petons.