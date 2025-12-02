BALANÇ
Els assistents a la Festa del Cine a Lleida cauen un 3,75% el 2025
Al novembre sumen 9.830 espectadors
Els assistents a la Festa del Cine a les sales de Ponent van caure un 3,75% aquest 2025, sumant entre l’edició de primavera i la de tardor un total de 26.858 espectadors, 1.044 menys que en les edicions de l’any passat, quan es van registrar 27.902 persones. Són unes xifres que van en la línia del resultat d’aquesta iniciativa promocional a tot Espanya (amb entrades a només 3,50 euros), amb una caiguda del 4% aquest any, sumant 2.157.893 espectadors.
Segons dades de la Federació de Cines d’Espanya (FECE), la 25 edició de la Festa del Cine, celebrada entre el 3 i el 6 de novembre, va registrar a les sales de Lleida una assistència de 9.830 espectadors. Aquesta xifra cau gairebé a la meitat de les 17.028 persones que van gaudir d’aquesta festa promocional el mes de juny passat i també queda molt lluny de la registrada el novembre de l’any passat (16.052). A més, val a destacar que en les dos edicions celebrades aquest 2025, a Ponent s’han sumat a aquest esdeveniment les deu sales del complex Ocine, a Cappont, que van obrir les portes el desembre de l’any passat. Les dades de FECE no inclouen les sales Screenbox Lleida, que ofereixen també el descompte durant els dies de la festa.
El cantautor de Solsona Roger Mas va aterrar diumenge a la ciutat mexicana de Guadalajara juntament amb la Cobla Sant Jordi per portar a l’escenari de la Fira Internacional del Llibre la seua proposta conjunta en un concert previst ahir (matinada d’avui a Espanya). L’artista lleidatà va assegurar que “sempre que he vingut a Llatinoamèrica he tingut la sensació que la gent rep el català amb naturalitat, curiositat i sense prejudicis”.
De fet, Mas va afegir que “és molt més complicat cantar en català a Espanya que no a Llatinoamèrica per la naturalitat del públic, que no té cap consideració estranya sobre el català, no el tenen connotat ni negativament ni positivament, i això és fantàstic”.
D’altra banda, l’anunci per part de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que l’ajuntament impulsarà la beca Narrar Barcelona, una residència d’escriptura internacional per a autors llatinoamericans, dotada amb 80.000 euros, va desfermar la polèmica. L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, JuntsxBCN i ERC van criticar aquesta iniciativa reclamant “prioritzar el català davant de l’actual emergència lingüística”. El president Illa tenia previst inaugurar ahir l’estand de Catalunya a la fira del llibre.