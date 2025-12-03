LITERATURA
Autor de Lleida de rècord: Àngel Fabregat, de Belianes, suma més d’un centenar de premis literaris
Els últims, a Igualada, Cambrils i Riudoms
Àngel Fabregat Morera (Belianes, 1965) treballa en l’àmbit dels sistemes i les tecnologies de la informació i, des de fa més de dos dècades, en un dels grans grups empresarials del país, però la seua autèntica passió és la literatura. “Escric des dels 17 anys, quan vaig guanyar un premi de narrativa breu a Belianes”, recorda.
Una afició que l’ha portat a guanyar premis de narrativa i de poesia a tot arreu. “Més d’un centenar, ja ni els compto”, somriu. Un autèntic rècord de reconeixements al qual acaba de sumar al novembre tres guardons més gairebé a l’uníson. Entre aquests, un dels principals en els Premis Ciutat d’Igualada, el Joan Llacuna de poesia pel poemari Navegar l’interval. Dotat amb 2.000 euros, l’obra es publicarà el pròxim mes de març a Viena Edicions.
“Són uns poemes en els quals exploro amb un llenguatge intimista i contemporani els espais de frontera entre memòria i present”, explica Fabregat molt satisfet amb aquesta distinció, en un mes de novembre en què també ha sumat un segon premi en el certamen de poesia Vila de Cambrils per l’obra On el vent encén la memòria, a banda del premi de narrativa breu Arnau de Palomar, atorgat pel Centre d’Estudis Riudomencs i l’ajuntament de Riudoms, amb el relat L’origen de la continuïtat, “una història trista ambientada al Donbàs, en la guerra d’Ucraïna”.
Fabregat també és autor de lletres de cançons, una afició que, fusionada amb la seua activitat professional en el món de la tecnologia, l’ha portat a presentar la primera artista catalana creada amb intel·ligència artificial, Raida M., que pot disfrutar-se a Spotify, com va revelar diumenge passat la revista 22, suplement mensual de SEGRE. “Un homenatge digital a la meua mare, Raimunda, a qui li agradava molt cantar de jove”, afegeix.
Vint-i-dos
Raida M., la primera artista catalana creada amb Intel·ligència Artificial
Joan Teixidó