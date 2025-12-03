Bad Bunny és l’artista més escoltat del món el 2025 a Spotify i només hi ha un espanyol al 'top 10'
Taylor Swift descendeix al segon lloc després d’ocupar la primera posició durant els dos anys anteriors
L’artista porto-riqueny Bad Bunny ha liderat les reproduccions mundials a Spotify durant el 2025, acumulant més de 19.800 milions d’escoltes a la plataforma de streaming. En territori espanyol, Quevedo ha aconseguit situar-se com el segon artista més reproduït, convertint-se en l’únic representant espanyol del Top 10.
Segons revela el 'Wrapped' anual de Spotify, que analitza les tendències musicals entre els seus més de 700 milions d’usuaris, Taylor Swift ha descendit al segon lloc després d’ocupar la primera posició durant els dos anys anteriors. El podi global el completa The Weeknd, seguit per Drake en quarta posició i Billie Eilish tancant el Top 5.
En l’àmbit nacional, Quevedo ha experimentat un notable ascens des de la cinquena posició que ocupava el 2024 fins el segon lloc actual. El rànquing espanyol situa Myke Towers en tercera posició, seguit per JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V i KAROL G.
Les artistes femenines més escoltades
Karol G manté la seua hegemonia com l’artista femenina més reproduïda a Espanya per tercer any consecutiu. El segueixen en popularitat Aitana, De La Rose, Bad Gyal i Taylor Swift. Es pot destacar la presència de Rosalía, l’àlbum del qual 'LUX' ha aconseguit situar-se entre els 20 més escoltats a Espanya després de convertir-se en el disc amb més reproduccions en un sol dia per una artista hispanoparlant.
Completant el Top 10 femení espanyol trobem Shakira, Lola Indigo, Emilia i Lady Gaga, demostrant la forta presència de talent llatí en les preferències nacionals.
Cançons més reproduïdes el 2025
A nivell mundial, "Die With A Smile" de Lady Gaga i Bruno Mars s’ha coronat com la cançó més escoltada amb 1.700 milions de reproduccions. Mentrestant, a Espanya el tema més popular ha estat "La Plena - W Sound 05", una col·laboració entre W Sound, Beéle i Ovy On The Drums.
El rànquing espanyol el completen "capaz (merengueton)" d’Alleh i Yorghaki, i dos temes de Bad Bunny: "VeLDÁ" (amb Omar Courtz i Dei V) i "BAILE INoLVIDABLE", confirmant la dominància de l’artista porto-riqueny en el mercat espanyol.
Artistes espanyols amb més projecció internacional
Quant als artistes nacionals més escoltats fora d’Espanya, Rels B manté la primera posició un any més, seguit per Quevedo i Enrique Iglesias, que completa el podi. Alejandro Sanz i Rosalía ocupen el quart i cinquè lloc respectivament, sent aquesta última l’artista espanyola femenina amb més projecció internacional novament.
La llista de representants espanyols amb més abast global es completa amb Morad, Pablo Alborán, La Oreja de Van Gogh, Aitana i Homes G, reflectint la diversitat de gèneres i generacions que traspassen fronteres.