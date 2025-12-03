LLIBRES
Homenatge a Carmen Balcells a la Fira de Guadalajara
Illa avala la beca a autors llatins
La Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara, a Mèxic, va retre homenatge dilluns a l’agent literària lleidatana Carmen Balcells (1930-2015), en un acte amb els escriptors Eduardo Mendoza i Carme Riera i el periodista Xavi Ayén. Amb el conseller delegat de Planeta per a l’Amèrica Llatina, José Calafell, van repassar aspectes de la personalitat de la “Mamá grande”, com l’anomenava Gabriel García Márquez, i el seu paper en el boom llatinoamericà. “A mi em va canviar la vida”, va assegurar Carme Riera, que va destacar la generositat i la capacitat empàtica de Balcells i com tractava els seus “clients”, com anomenava els seus representats. Eduardo Mendoza va afegir que Balcells “va organitzar el canvi” en la indústria editorial quant als drets dels autors i va donar suport a editors en els seus primers passos. L’accent lleidatà a la fira literària mexicana també va arribar de la mà del cantautor de Solsona Roger Mas, que va protagonitzar una actuació al Fòrum del recinte, acompanyat de la Cobla Sant Jordi. L’artista va aconseguir l’objectiu de reivindicar el so de la cobla, amb el públic dret acomiadant-lo amb ovació, en un escenari per on desfilaran els propers dies Mushka o Rigoberta Bandini. D’altra banda, el president Salvador Illa –que va inaugurar l’estand de Catalunya– va avalar la iniciativa de l’ajuntament de Barcelona d’impulsar una beca residència d’escriptura per a autors llatinoamericans: “Em sembla que obrir-se sempre és bo.” També va anunciar que Barcelona acollirà el 2026 un fòrum internacional de traductors de literatura catalana a altres llengües. Al seu torn, el Gremi d’Editors va destacar el bon moment del sector (més de 800 empreses i 35.000 treballadors) però va reclamar accelerar el Pla del Llibre i la Lectura.