LLIBRES
Serrat diu a la Fira de Guadalajara que “m’agradaria morir entre cançons”
Joan Manuel Serrat es va convertir dimarts en el gran protagonista de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, en la qual la seua ciutat natal, Barcelona, és la convidada d’honor d’aquest any. El cantautor es va mostrar content d’assistir a la cita cultural d’un país “màgic” amb el qual va comentar que manté una relació “franca”. “Mèxic va ser una casa que es va obrir quan es van tancar les portes de la meua”, va explicar recordant els seus anys en aquest país al final del franquisme. També va aprofitar per parlar sobre la seua decisió de deixar els escenaris: “No vol dir que m’hagi retirat, simplement un dia vaig decidir que era un bon moment per fer-ho.” “No es pot tenir tot a la vida, alguna cosa cal sacrificar”, va afegir. Això sí, va assegurar que “m’agradaria morir enmig de cançons ja que la música és l’art que acompanya els éssers humans des que naixen fins que se’n van”.
D’altra banda, les arts escèniques també van tenir accent català a Guadalajara. Carlota Subirós va presentar en el marc de la fira literària el muntatge escènic La plaça del Diamant, una adaptació contemporània del clàssic de Mercè Rodoreda en forma de lectura dramatitzada amb actrius catalanes i mexicanes.