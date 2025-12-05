MÚSICA
Rosalía girarà per 17 països el 2026 per presentar ‘Lux’
Amb 4 concerts a Barcelona a l’abril i 4 més a Madrid. Serà el seu tour “més ambiciós fins a la data”, segons la productora
La cantant catalana Rosalía va anunciar ahir les dates de la gira del seu disc Lux i oferirà quatre concerts al Palau Sant Jordi els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril. El tour arrancarà el 16 de març a Lió i l’última data anunciada és el 3 de setembre a San Juan de Puerto Rico. La cantant també passarà per Madrid, amb quatre dates al Movistar Arena el 30 de març i l’1, 3 i 4 d’abril. La gira del seu recent àlbum també traspuarà a Londres, Berlín, Miami, Nova York, Boston, Toronto, Bogotà, Buenos Aires o Ciutat de Mèxic. L’11 de desembre es posaran a la venda les entrades per als concerts de Barcelona i Madrid.
Produït per Live Nation, Lux Tour 2026 ha previst actuacions a França, Suïssa, Itàlia, Espanya, Portugal, els Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units, el Canadà, Colòmbia, Xile, l’Argentina, el Brasil, Mèxic i Puerto Rico. Live Nation va explicar que es tracta de la gira “més ambiciosa fins a la data” per a l’artista de Sant Esteve Sesrovires, amb 42 dates en 17 països i “una posada en escena prometedora que materialitzarà el seu treball més elogiat fins a la data”.
Dimarts vinent, dia 9, es posaran en prevenda a les 10.00 hores les entrades per als concerts de Madrid del 30 de març i l’1 d’abril, i de Barcelona del 13 i el 15 d’abril. A les 11.00 hores del mateix dia sortirà la prevenda dels concerts de Madrid del 3 i 4 d’abril, i els de Barcelona del 17 i 18 d’abril. En canvi, la venda oficial no estarà disponible fins al dijous 11 de desembre a partir de les 10.00 hores a les plataformes livenation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés.
La revista musical Rolling Stone va publicar dimecres la seua clàssica llista amb els 100 millors discos de l’any, amb Lux ocupant el tercer lloc.