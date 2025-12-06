El telèfon d’atenció tributària de la Paeria de Lleida supera 1.600 trucades el primer mes
El servei telefònic d’atenció i gestió tributària posat en marxa per la Paeria de Lleida ha rebut 1.652 trucades des de la seua posada en marxa el 3 de novembre.
S’han atès el 98,91% d’elles, 1.606 de forma directa i unes altres 21 que no van poder ser ateses en un primer moment i es van recuperar mitjançant una trucada posterior, informa aquest dissabte l’Ajuntament en un comunicat.
La tinenta d’alcalde, Carme Valls, ha destacat el bon funcionament del servei "per atansar l’administració a la ciutadania", i ha recordat que recentment es va engegar l’Oficina d’Atenció Ciutadana Bordeta i el nou servei de videoatención municipal.